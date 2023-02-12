Malik Tillman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malik Tillman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malik Tillman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malik Tillman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malik Tillman 28 Mayıs 2002 tarihinde Nürnberg şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Amerika Birleşik Devletleri,Almanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Malik Leon Tillman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malik Tillman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROOF yapmaktadır. Malik Tillman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glasgow Rangers futbol takımında oynamaktadır. Glasgow Rangers takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malik Tillman'nin Glasgow Rangers ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Malik Tillman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/malik.tillman/

Malik Tillman Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malik Tillman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Malik Tillman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malik Tillman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ağu 2015 yılında B. Münih Alt.

13 Mart 2017 yılında FC Bayern U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Bayern U17

1 Ocak 2019 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2020 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2021 yılında Bayern

15 Temmuz 2022 yılında Glasgow Rangers

31 Mayıs 2023 yılında Bayern

Malik Tillman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malik Tillman şuan Glasgow Rangers takımında oynamakta ve 71 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malik Tillman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ASV Zirndorf, SpVgg Greuther Fürth (-2015), FC Bayern München (2015-2020)

Amerika Birleşik Devletleri takımında 17 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Almanya U20 takımında 9 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 8 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U16 takımında 6 numaralı formasıyla 10 Şubat 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri U15 takımında 14 numaralı formasıyla 2 Haziran 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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