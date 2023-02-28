Malikshokh Rasulov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malikshokh Rasulov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malikshokh Rasulov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malikshokh Rasulov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malikshokh Rasulov 28 Temmuz 1999 tarihinde Samarkand şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Маликшох Расулов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malikshokh Rasulov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brain Sports Media yapmaktadır. Malikshokh Rasulov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Malikshokh Rasulov'nin FK Andijon ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malikshokh Rasulov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malikshokh Rasulov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malikshokh Rasulov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malikshokh Rasulov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Bunyodkor-Farm

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Malikshokh Rasulov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malikshokh Rasulov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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