Malion Lami kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malion Lami Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malion Lami adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malion Lami Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malion Lami 21 Mayıs 2000 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malion Lami Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Malion Lami'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Malion Lami Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malion Lami isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malion Lami Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malion Lami futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında KF Luzi United

5 Ekim 2020 yılında KF Tirana U21

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2022 yılında KF Klosi

31 Ağustos 2022 yılında KF Korabi

27 Ocak 2023 yılında KF Turbina

Malion Lami Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malion Lami şuan KF Turbina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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