Maliye Bakanı'ndan dolar yorumu: Maaşını dolarla mı alıyorsun?

Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programının dün geceki canlı yayın konuğu, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi ve Maliye Bakanı Berat Albayrak oldu. Türk ve dünya ekonomisine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan ve gündemi değerlendiren Albayrak'ın sorduğu bir soru, sosyal medya kullanıcıları tarafından gündem haline getirildi.

"EKONOMİ DAHA GÜÇLÜ"

Döviz kurundaki dalgalanmaları yorumlayan Maliye Bakanı Albayrak, dünya tarihinin en büyük ekonomik krizinin yaşandığını belirterek bu şartlarda Türk ekonomisinin iki yıl öncesine göre daha güçlü olduğunu ifade etti. Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun para birimlerinde değer kaybettiğini söyleyen Albayrak, "Kur iki sene önce de bu seviyelerdeydi. Eskiden kur sistemi daha çok etkiliyordu. Zaten daha az etkilesin diye Türkiye'de ekonomik bir değişiklik var. Türk ekonomisi 2 sene öncesine göre çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Borsa Türkiye pozitif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin performansına bakalım. Birçoğu para birimlerinde değer kaybetmiş. Türk ekonomisi 2 sene öncesine göre çok daha güçlü. Dünya tarihinin en büyük ekonomik krizi yaşanıyor. Borsa Türkiye pozitif ayrışıyor. Gelişmekte olan ülkelerin performansına bakalım. Birçoğu para birimlerinde değer kaybetmiş." ifadelerini kullandı.

MAAŞINI DOLARLA MI ALIYORSUN?

Ahmet Hakan'ın "Dolar artınca, döviz yükselince endişeleniyorum." ifadeleri üzerine gülümsediği gözlerden kaçmayan Maliye Bakanı Albayrak, Hakan'a "Dolarla mı maaş alıyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bu sorusu sosyal medyada gündem haline gelen Albayrak'ın, soruyu sorarken gülümsemesi de dikkatlerden kaçmadı.