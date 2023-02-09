Maliye Bakanlığı açıkladı! Deprem bölgesinde yaşayan memurların maaşları ivedilikle ödenecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin deprem bölgesinde yaşayan memurların Şubat Ayı Aylık Ödemelerinin ivedilikle ödenmesi kararını imzaladı.

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Maliye Bakanlığı açıkladı! Deprem bölgesinde yaşayan memurların maaşları ivedilikle ödenecek!

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati memur maaşlarının Şubat Ayı Aylık Ödemelerinin ivedilikle yapılmasına karar verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından deprem bölgesine ilişkin yapılan açıklamada, aylıklarını personel kanunlarına göre almakta olup Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da görev yapanlara, 15 Şubat'ta ödenmesi gereken tüm hak edişlerin, Devlet Memurları Kanunu'nun 164'üncü ve ek 24'üncü maddeleri uyarınca ivedilikle ödeneceği bildirildi.

Maliye Bakanlığı açıkladı! Deprem bölgesinde yaşayan memurların maaşları ivedilikle ödenecek!

SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİNDE ÖDEMELERİ İVEDİLİKLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan genelgede, kamu kuruluşlarında söz konusu illerde çalışan sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel hakkında da aynı şekilde işlem yapılacağının belirtildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ödenecek aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle muhasebeleştirilecektir.

Banka hesaplarına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca personele ivedilikle ödenmesi sağlanacaktır. Aylıklardan yapılan kesintiler önceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde gönderilecektir.

İl dahilindeki mahalli idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere gerekli duyurunun yapılması ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi hususunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin alınması gerekmektedir."

Maliye Bakanlığı açıkladı! Deprem bölgesinde yaşayan memurların maaşları ivedilikle ödenecek!

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