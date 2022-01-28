Maliyet Analiz Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Maliyet Analiz Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Maliyet Analiz Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Maliyet Analiz Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Maliyet Analiz Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Maliyet Analiz Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Maliyet Analiz Uzmanı Maaşları

Maliyet Analiz Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12375_TL'dir. En düşük Maliyet Analiz Uzmanı maaşı 8750_TL, En yüksek ise 16000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maliyet Analiz Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2411.22

Meslek Adı :

Maliyet Analiz Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel

Meslek Mensupları Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Şirketin hedefleri ve ilkeleri doğrultusunda, Mali ve İdari İşler politikaları kapsamında; maliyet analizi ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi işlerini yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Maliyet Analiz Uzmanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a)Maliyetlerin oluşması için gerekli çalışmaların yürütülmesini sağlar, sistemin hatasız ve düzgün olarak kapatılması için gerekli kontrol ve düzeltmeleri yapmak.

b) Planlanan/Gerçekleşen Üretimler ve Kapasite Kullanım Raporunun hazırlanmak,

c) Günlük üretim raporlarını takip etmek

d) Fiili stok mutabakatlarının ve stok sarfiyat hareketlerinin takibini ve stok analiz çalışmalarını yapmak,

e) Karlılık / Verimlilik analizlerini hazırlar, analiz eder, süreç iyileştirme çalışmalarına destek olmak,

f) Şirket ve ürün bazında karlılıklarını analiz eder, yönetim raporlarını hazırlamak, g) Ürün fiyat çalışmalarını destekler ve üretim emirlerinin açılmasını sağlamak,

h) Sorumluluğu dahilinde görevleri ile ilgili ya da bağlı bulunduğu yönetici tarafından talep edilen raporlama faaliyetlerini gerçekleştirmek,

ı) Şirketin üretim ve dönem sonu ürün maliyetlerinin analiz edilmesinden ve raporlanması ile ilgili faaliyetlerin yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Maliyet Analiz Uzmanı maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?