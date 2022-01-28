Maliyet Kontrol Koordinatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Maliyet Kontrol Koordinatörü maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Maliyet Kontrol Koordinatörü pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Maliyet Kontrol Koordinatörü nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Maliyet Kontrol Koordinatörü olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Maliyet Kontrol Koordinatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Maliyet Kontrol Koordinatörü Maaşları

Maliyet Kontrol Koordinatörü maaşı ortalama olarak aylık 11400_TL'dir. En düşük Maliyet Kontrol Koordinatörü maaşı 8800_TL, En yüksek ise 14000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maliyet Kontrol Koordinatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2411.20

Meslek Adı :

Maliyet Kontrol Koordinatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Finans İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebeciler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Görev ve İşlem Basamakları :

Maliyet Kontrol Koordinatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşletmenin muhasebe bilgi sistemini kurmak,

b) Muhasebe, vergi, finans ve bankacılık ile ilgili fişleri, fatura ve belgeleri bilgisayarda ilgili yerlere kaydetmek,

c) Faaliyetler ve işlemler hakkındaki verileri toplamak ve kaydetmek,

d) Planlama, uygulama ve kontrol faaliyetleri için karar vermede kullanılmak üzere veriyi işleyerek bilgiye dönüştürmek,

e) Organizasyonun varlıklarını korumak, ihtiyaç duyulduğu zaman doğru ve güvenilir verilere sahip olmak için yeterli kontrolleri sağlamak,

f) Belgelerin korunması, dosyalanması ve denetimi ile ilgili işlemleri yapmak,

g) İşletme adına ödenmesi gereken vergi, harç ve diğer ödemelerin takibini yaparak ödenmesinin takibini sağlamak,

h) İşletmenin bankalar, müşteriler, maliye ve diğer kuruluşlarla olan ilişkilerini izlemek,

i) Yıl sonunda işletmenin mal varlığının çıkarılması amacıyla sayım ve ölçüm işlemlerini yapmak,

j) Kurum ve kuruluşların yıl boyunca yapmış olduğu işlemlerin muhasebe kayıtlarını izlemek ve denetlemek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Maliyet Kontrol Koordinatörü maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?