Maliyet Kontrolörü (Cost Control) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Maliyet Kontrolörü (Cost Control) maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Maliyet Kontrolörü (Cost Control) pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Maliyet Kontrolörü (Cost Control) nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Maliyet Kontrolörü (Cost Control) olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Maliyet Kontrolörü (Cost Control) Maaşı Ne Kadar? 2022 Maliyet Kontrolörü (Cost Control) Maaşları

Maliyet Kontrolörü (Cost Control) maaşı ortalama olarak aylık 9950_TL'dir. En düşük Maliyet Kontrolörü (Cost Control) maaşı 8650_TL, En yüksek ise 11250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Maliyet Kontrolörü (Cost Control) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4311.04

Meslek Adı :

Maliyet Kontrolörü (Cost Control)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Muhasebe Kayıtları Ve Defter Tutan Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Konaklama vb. işletmelerde malzeme alımı ve alınan malzemelerin ilgililere teslimi, piyasa araştırması yapma,envanter düzenleme, maliyet çıkarma vb. işlemleri yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir Görev ve İşlem Basamakları : Maliyet Kontrolörü (Cost Control) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı , iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak :

a) Satın alınan tüm malzemelerin satın alma prosedürüne uygunluğunu takip ve kontrol etmek,

b) Malzemelerin kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmek,

c) Stok girişlerinin tesellüm prosedürüne uygunluğunu kontrol etmek,

d) Stokları takip etmek ve gerektiğinde sipariş vermek,

e) Departmanlarda maliyet kontrolü yapmak ve rasyonel olmayan maliyetleri rapor etmek

, f) Departmanlarda kullanılan tüm malzemelerin doğru ve yerinde kullanımını kontrol etmek ve rapor hazırlamak,

g) Aylık ve yıllık cost raporu (Maliyet Raporu) hazırlamak,

h) Günlük olarak ambar giriş-çıkışlarını muhasebeleştirilmek,

i) Yiyecek içecek departmanındaki mali ve teknik aksaklıkları kontrol etmek,

j) Satışı yapılan yiyecek ve içeceklerin, personel yemeklerinin maliyetlerini ilgili departman sorumluları ile çıkarmak,

k) Alınan malzemelerin fiyat hareketlerini kontrol etmek, piyasa araştırması yapmak,

l) Satışa sunulan malzemelerin satış seyrini takip etmek ve aksaklıkları rapor etmek, m) Yiyecek, içecek sayımlarını yaparak muhasebe kayıtlarına hazırlamak,vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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