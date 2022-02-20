Malkara ne demek, TDK'ya göre Malkara kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Malkara ne demek? Malkara TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Malkara kelimesi. Peki Malkara ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Malkara nedir, Malkara kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MALKARA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Malkara kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre Malkara kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tekirdağ iline bağlı ilçelerden biri

