Malkara Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Serhat Gökmen oldu TEKİRDAĞ (AA) - Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu.Minik boy güreşçilerin Malkara Er Meydanı'ndaki güreşleriyle başlayan organizasyon, tüm boylarda kıran kırana mücadelelerle devam etti.Müsabakalara, aralarında Recep Kara, İsmail Koç gibi Kırkpınar'da...

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara 23. Fehmi Özkan Yağlı Güreşleri başpehlivanı Serhat Gökmen oldu. Minik boy güreşçilerin Malkara Er Meydanı'ndaki güreşleriyle başlayan organizasyon, tüm boylarda kıran kırana mücadelelerle devam etti. Müsabakalara, aralarında Recep Kara, İsmail Koç gibi Kırkpınar'da favoriler arasında gösterilen 24 başpehlivan katıldı. Finalde Samsunlu Serhat Gökmen ile Antalyalı Orhan Okulu eşleşti. Çekişmeli geçen final mücadelesinde Serhat Gökmen, rakibini normal sürede yendi. Güreşlerde dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kaynak: AA



