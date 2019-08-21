Malkara'da bir araçta uyuşturucu ele geçirildi TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir araçta 25 gram esrar ele geçirildi. Alaybey Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada 25 gram esrar ve hassas kantar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına...

A+ A-

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir araçta 25 gram esrar ele geçirildi. Alaybey Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekipler araçta yaptıkları aramada 25 gram esrar ve hassas kantar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.





Kaynak: AA



