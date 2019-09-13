Malkara'da bisikletten düşen çocuk yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaralandı. Sağlamtaş Mahallesi'nde bisikletiyle gezen 16 yaşındaki Koray K., dengesini kaybederek düştü.Düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bisikletten düşen çocuk yaralandı.
Sağlamtaş Mahallesi'nde bisikletiyle gezen 16 yaşındaki Koray K., dengesini kaybederek düştü.
Düşme sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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