Malkara'da gönüllü itfaiyecilik eğitimi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Malkara ilçesinde vatandaşlara gönüllü itfaiyecilik eğitimi verildi.

Vakıfidemir Mahallesinde, 18 kişiyeMalkara Eğitim Şube Müdürü Tunç Demir tarafından teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye Şube Müdürü Cengiz Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada büyük olaylarda can ve mal kaybını en aza indirmek için gönüllü itfaiyecilere ihtiyaç olduğunu belirtti.

Uygulamalı eğitimlerin de verildiğini aktaran Çelik, "Gönüllü vatandaşlara itfaiye kullanım, yangın, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme malzemeleri, trafik kazası müdahale yöntemleri, araç kırım malzemeleri kullanımı, ekip çalışması, kişisel donanım konularında bilgiler verdik. Teorik olarak ta uyguladık. Eğitimlere devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.









Kaynak: AA