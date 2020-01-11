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Malkara'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı. Elmalı Mahallesi Kalealtı mevkisinde İsmail Mumcu'nun kullandığı sebze ve meyve yüklü 59 EP 474 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki makilik alana devrildi. Kazada...

Malkara'da kamyonet devrildi: 1 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Elmalı Mahallesi Kalealtı mevkisinde İsmail Mumcu'nun kullandığı sebze ve meyve yüklü 59 EP 474 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki makilik alana devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mumcu, yoldan geçenler tarafından Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yola savrulan sebze ve meyveler toplandı.


Kaynak: AA



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