Malkara'da kan bağışı kampanyası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Türk Kızılayı Malkara Şubesi ve Kızılay Kan Merkezi Çorlu Şubesi tarafından başlatılan kampanya kapsamında Hükümet Konağı önünde konuşlanan mobil kan bağışı otobüsünde, vatandaşlardan kan bağışları alındı.

Kampanyada 82 ünite kan toplandı.

Kızılay Çorlu Kan Merkezi doktoru Metin Karadağ, her sağlıklı insanın üç ayda bir kan bağışında bulunması gerektiğini, bir ünite kanın 3 insanın hayatını kurtardığını belirtti.

Kaynak: AA