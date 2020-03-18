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  3. Malkara’da konteyner ev yandı

Malkara’da konteyner ev yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde açık besinin yanındaki konteyner kulübede yangın çıktı.

Malkara’da konteyner ev yandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde açık besinin yanındaki konteyner kulübede yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde İ.A.'ya ait hayvanlar için yapılan açık besinin yanında bulunan konteyner kulübede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kulübede bulunan eşyalardan koltuk, televizyon ve beyaz eşyanın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Malkara’da konteyner ev yandı

Malkara’da konteyner ev yandı

Kaynak: İHA




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