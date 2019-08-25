Malkara'da nişan töreninde kavga: 1 yaralı TEKİRDAĞ (AA) - Malkara içesinde nişan töreninde çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tete Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde gelin ve damadın yakınları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gelinin yakını...

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara içesinde nişan töreninde çıkan kavgada bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tete Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde gelin ve damadın yakınları arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu gelinin yakını olduğu öğrenilen İsmet Selvi (32) yaralandı. Yaralı sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.









Kaynak: AA



