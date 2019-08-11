Malkara'da ot yangını TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Gazibey Mahallesinde, Demirali Özdemir'e ait evin bahçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bahçede bulunan eski traktör lastikleri de tutuştu.Haber...

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TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Gazibey Mahallesinde, Demirali Özdemir'e ait evin bahçesinde otluk alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında bahçede bulunan eski traktör lastikleri de tutuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yangını söndürdü. Yangında, dumandan etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi.





Kaynak: AA



