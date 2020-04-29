Malkara’da PTT görevlileri maske dağıtmaya başladı

Korona virüsten korunmak için vatandaşların internet üzerinden başvuru yaptığı ücretsiz maskeler, Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde PTT görevlileri tarafından dağıtılmaya başlandı.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, e-Devlet internet adresi üzerinden ücretsiz maske başvurusunda bulunan 20-65 yaş arasındaki vatandaşlar, PTT Kargo tarafından maskelerini teslim almaya başladı. Başvuru yaptığı maskeleri PTT görevlisinden teslim alan Öğretmen Nuri Kahya, "Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sağ olsun devletimiz maskeleri evimize kadar gönderiyor. İnşallah bu virüs belasından kurtuluruz da güzel bir bayram geçiririz" diye konuştu.

Kaynak: İHA