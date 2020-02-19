Malkara'da reklam tabelalarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde reklam tabelalarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Erhan Kurtar (47) yönetimindeki 59 LL 010 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam tabelalarına çarptı.Yaralanan Kurtar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı....
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde reklam tabelalarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda Erhan Kurtar (47) yönetimindeki 59 LL 010 plakalı otomobil, yol kenarındaki reklam tabelalarına çarptı.
Yaralanan Kurtar, ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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