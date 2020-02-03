Malkara’da şoförlere trafik eğitimi

Tekirdağ Malkara'da İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yolcu taşımacılığı yapan şoförlere Trafik semineri verildi.

Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminere, minibüs, ticari taksi, şehir içi ve şehir dışı minibüs ve öğrenci servis sürücüleri olmak üzere yaklaşık 150 sürücü katıldı.

Malkara Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğinde Halk Eğitimi Merkezi salonunda gerçekleştirilen seminerde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği'nde görevli Polis Memuru Recep Budak tarafından şoförlere trafik kuralları ile ilgili genel bilgiler verildi.

Ayrıca Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) hakkında da bilgilendirmede bulunuldu.

Kaynak: İHA