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Malkara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı. Polis ve jandarma ekipleri ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan...

Malkara'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye ceza uygulandı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.

Polis ve jandarma ekipleri ilçe genelinde denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 yaş altı ile 65 yaş ve üstü 20 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Ceza uygulananlar evlerine güvenlik güçlerince bırakıldı.


Kaynak: AA




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