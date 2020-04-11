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  3. Malkara’da sokaklar sessizliğe büründü

Malkara’da sokaklar sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü.

Malkara’da sokaklar sessizliğe büründü

Sokağa çıkma yasağının ardından Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokaklar sessizliğe büründü.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi gereği 31 büyükşehir ve Zonguldak'ta 00.00'dan itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kararın açıklanmasının ardından sokaklar hınca hınç dolarken, saat 00.00'dan sonra her yer sessizliğe büründü.

Malkara ilçe merkezinde polis ve bekçiler, sık sık sokakları kontrol ederek, devriye geziyor.

Malkara’da sokaklar sessizliğe büründü

Malkara’da sokaklar sessizliğe büründü

Kaynak: İHA




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