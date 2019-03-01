Malkara’da sürü yönetimi eleman kursu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, sürü yönetimi elemanı kursu açıldı.

İlçe Halk Eğitim Merkezi destekli kursun açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Zekeriya Sarıkoca, 104 saat sürecek kursun amacının, eğitimli çobanlar yetiştirmek olduğunu söyledi.

Sarıkoca, kursa katılan ve başarılı olanlara sertifika verileceğini ifade ederek, "250 baş ve üzeri küçükbaş hayvanı olan olanlara 5 bin lira sürü yönetici istihdamı desteği verilmektedir. Hayvan başına 5 lira destek, yemini kendin üretiyorsan destek, bunlarla birlikte toplam 25 bin lira destek verilmektedir. Bakanlığımızın bu yıl bu miktarın daha da arttırması bekleniyor." dedi.

Kursiyerlere sürüyü yönlendirme, sürünün beslenmesi, sürü bakım işleri ve sürünün sağlığı konularında eğitim verilecek.

Kursa katılan 49 kursiyere, veteriner kekim Ömer Bilal Özcan ve Mustafa Önder eğirim verecek.



Kaynak: AA