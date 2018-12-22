Malkara'da trafik kazası: 3 Yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Edirne'nin Keşan ilçesi istikametine gitmekte olan Mustafa C'nin (32) kullandığı 59 TC 984 plakalı otomobil Malkara ilçesinde ana yola çıkmak isteyen Mehmet A. (30) yönetimindeki 34 ABY 511 plakalı otomobile girişi döner kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile bariyerlere giren otomobil sürücüsü Mustafa C. ile yanında yolcu olarak bulunan Elçin K. (28) ve diğer araç sürücüsü Mehmet A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.





Kaynak: AA