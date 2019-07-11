Malkara'da trafik kazası: 6 yaralı
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, ilçeden Tekirdağ istikametine giden Hüseyin E. (60) yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip, Ahievren Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.Diğer...
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeden Tekirdağ istikametine giden Hüseyin E. (60) yönetimindeki 34 FU 1020 plakalı cip, Ahievren Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.
Diğer şeritte seyreden Cemal Y. (51) yönetimindeki 06 MGK 70 plakalı otomobil, cipe çarpmamak için manevra yapınca Bahri Ö. yönetimindeki 34 SB 0358 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Murat G. (41), Ercan Y. (19) ve Nurten E. yaralandı.
Sıkıştığı yerden çıkarılan Bahri Ö, Tekirdağ Devlet Hastanesine, diğer yaralılar Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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