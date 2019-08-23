Malkara'da yağ fabrikasında yangın
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın sonucu hasar oluştu. Kadıköy Mahallesi D-110 kara yolunun 8'inci kilometresinde, üretim yapmayan bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sunucu söndürülen yangında,...
TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın sonucu hasar oluştu.
Kadıköy Mahallesi D-110 kara yolunun 8'inci kilometresinde, üretim yapmayan bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sunucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA
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