Malkara'da yağ fabrikasında yangın TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın sonucu hasar oluştu. Kadıköy Mahallesi D-110 kara yolunun 8'inci kilometresinde, üretim yapmayan bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sunucu söndürülen yangında,...

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TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir yağ fabrikasında çıkan yangın sonucu hasar oluştu. Kadıköy Mahallesi D-110 kara yolunun 8'inci kilometresinde, üretim yapmayan bir yağ fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sunucu söndürülen yangında, fabrikada hasar oluştu.



Kaynak: AA



