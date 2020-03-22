Malkara'da yanan iş makinesi kullanılamaz hale geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Malkara ilçesinde bir kepçe, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Çarşısı'ndaki bir hurdacıda Muhammet Aytemir'e ait kepçenin motor bölümü, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu, iş makinesi kullanılamaz hale geldi.









Kaynak: AA