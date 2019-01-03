Malkara'dan kısa kısa

TEKİRDAĞ (AA) -Malkara Belediyesi Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul başkanlığında yapıldı.

Belediyeki toplantıda konuşan Yurdakul, diğer partilerin kedilerine her konuda destek verdiğini söyledi.

Beş yıldır görevde olduklarını hatırlatan Yurdakul, "Bu güne kadar 5 yıl Malkara için hep birlikte çalıştık.AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Partiye mensup Belediye Meclis Üyesi arkadaşlarım bizlere her konuda destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyorum,çalışmalarında da başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Başkan Yurdakul, belediye meclis üyelerine birer plaket taktim etti.

-Malkara Belediyesi kriz masası oluşturdu

Malkara Belediyesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kriz masası oluştururken, Fen İşleri Dairesi personeli içinde tüm izinler kaldırdı.



Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul AA Muhabirine yaptığı açıklamada, beklenen kar yağışı sebebiyle karla mücadeleye uygun iş makineleri ve karla mücadele ekipleri oluşturduklarını söyledi.



Yurdakul, gerekli bütün önlemlerin alındığını ifade ederek, "Ekiplerimiz ilçemizin cadde ve sokaklarını açık tutmak için 24 saat esasına göre görev yapacak. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması ve evlerine güvenle ulaşabilmesi için çalışmalar, olası tehlikeler ortadan kalkana kadar devam edecektir. Ayrıca İlçemizde beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle vatandaşlarımızın araçlarını karla mücadele ekiplerine engel teşkil etmeyecek şekilde park etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kar keyfini herkesin gönlünce yaşamasını temenni ederim." dedi.



Yurdakul, ayrıca kendisinde kriz masasında görevdeki arkadaşları ile birlikte olacağını dile getirdi.



Mağdur olabilecek vatandaşların, belediyeye ait 4445942 telefondan 24 saat yardım isteyebileceği bildirildi.

Kaynak: AA