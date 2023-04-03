Malko Sartoretti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malko Sartoretti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malko Sartoretti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malko Sartoretti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malko Sartoretti 23 Temmuz 2004 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.Gerçek adı da Malko Arthur Tim Sartoretti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malko Sartoretti Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Malko Sartoretti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Team Vaud U21 futbol takımında oynamaktadır. Team Vaud U21 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Malko Sartoretti'nin Team Vaud U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Malko Sartoretti Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malko Sartoretti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malko Sartoretti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malko Sartoretti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2021 yılında Team Vaud U21

Malko Sartoretti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malko Sartoretti şuan Team Vaud U21 takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Malko Sartoretti Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İsviçre U19 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U18 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

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