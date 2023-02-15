Malkolm Moenza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malkolm Moenza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malkolm Moenza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malkolm Moenza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malkolm Moenza 15 Kasım 1993 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malkolm Moenza Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Malkolm Moenza, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jönköpings Södra IF futbol takımında oynamaktadır. Jönköpings Södra IF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Malkolm Moenza'nin Jönköpings Södra IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Malkolm Moenza Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malkolm Moenza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Malkolm Moenza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malkolm Moenza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2012 yılında GAIS

31 Temmuz 2017 yılında Dalkurd

18 Ocak 2020 yılında Spartak Trnava

20 Ağu 2020 yılında Dalkurd

8 Şubat 2021 yılında GAIS

8 Ocak 2022 yılında J-Södra IF

Malkolm Moenza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malkolm Moenza şuan Jönköpings Södra IF takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Malkolm Moenza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sandarna BK, GAIS Göteborg (-2012)

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.