Malkolm Nilsson Safqvist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malkolm Nilsson Safqvist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malkolm Nilsson Safqvist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malkolm Nilsson Safqvist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malkolm Nilsson Safqvist 3 Ağu 1993 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Malkolm Johan Henrik Nilsson Säfqvist şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malkolm Nilsson Safqvist Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic Sky yapmaktadır. Malkolm Nilsson Safqvist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Halmstads BK futbol takımında oynamaktadır. Halmstads BK takımına 1 Ocak 2013 tarihinde katılmıştır. Malkolm Nilsson Safqvist'nin Halmstads BK ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Malkolm Nilsson Safqvist Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Malkolm Nilsson Safqvist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Malkolm Nilsson Safqvist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malkolm Nilsson Safqvist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Halmstads BK

8 Ağu 2013 yılında Lunds BK

30 Kasım 2013 yılında Halmstads BK

15 Temmuz 2016 yılında Östers IF

30 Kasım 2016 yılında Halmstads BK

Malkolm Nilsson Safqvist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malkolm Nilsson Safqvist şuan Halmstads BK takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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