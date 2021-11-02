Malmö 0-1 Chelsea | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında Malmö ile Chelsea kozlarını paylaştı. Malmö - Chelsea maçı İngiliz ekibi Chelsea'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4. hafta maçında turnuvanın son şampiyonu Chelsea, deplasmanda Malmö ile karşılaştı.
İngiliz ekibi 56. dakikada Hakim Ziyech'in attığı golle maçı 1-0 üstünlükle tamamladı. Chelsea 3 puanı hanesine yazdırdı.
Bu galibiyetin ardından Chelsea puanını 9'a yükseltirken, Malmö ise 0 puanda kaldı.