Malmö 3 - 1 Sivasspor | Maç sonucu

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play - Off Turu ilk maçında İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya geldi. Temsilcimiz mücadeleden 3-1 yenik ayrılarak tur şansını Sivas'taki maça bıraktı.

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Malmö 3 - 1 Sivasspor | Maç sonucu

18. dakikada Malmö öne geçti. Birmancevic'in pasını alan Zeidan'ın Demir Grup Sivasspor ceza sahası çizgisinin sağından vurduğu top gol oldu:1-0

23. dakika Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sol taraftan Malmö ceza sahasına etkili giren James'in vuruşunda top kaleci Dahlin'in ellerinde kaldı.

30. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Uğur çiftçinin ortasına kafa vuran James meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Malmö 3 - 1 Sivasspor | Maç sonucu

37. dakikada Malmö tekrar öne geçti. Demir Grup Sivassporlu Robin Yalçın, Malmölü Erdal Rakip'i düşürmesiyle kazanılan serbest atışı kullanan Christiansen'in topu sol taraftan filelerle buluştu: 2-1

42. dakikada Malmö tehlikeli geldi. Birmancevic'in pasıyla Demir Grup Sivasspor ceza sahası içinde topla buluşan Ceesay'in topuna Caner Osmanpaşa ayak koydu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Malmö'nün 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

53. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Sağ kanattan rakip ceza sahasına giren Gradel'in pasına dokunan Kerem Kesgin'in topunu kaleci Dahlin uzanarak kurtardı.

68. dakikada Malmö farkı 2'ye çıkardı. Moisander, Christiansen'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Demir Grup Sivasspor'lu futbolcuların ayağından sekerek önüne düşen topu ağlara gönderdi: 3-1

73. dakikada Demir Grup Sivaspor golü kaçırdı. Gradel'in sağ kanattan verdiği pası önünde bulan Mua Njie'nin vuruşu az farkla auta çıktı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Malmö maçı 3-1 kazandı.

Malmö 3 - 1 Sivasspor | Maç sonucu

Stat: Yeni Malmö

Hakemler: William Collum, David McGeachie, Francis Connor (İskoçya)

Malmö: Dahlin, Beijmo, L. Nielsen, Hadzikadunic, Moisander, Ceesay, Zeidan (Dk. 71 Lamotey), Rakip (Dk. 71 Sergio Pena), Christiansen (Dk. 84 Larsson), Kiese Thelin (Dk. 88 Berget) , Birmancevic.

Demir Grup Sivasspor: Muammer Yıldırım, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Goutas, Robin Yalçın (Dk. 74 Yatabare), Hakan Arslan (Dk. 84 Keita), Ulvestad (Dk. 74 Mua Njie), Kerem Kesgin (Dk. 60 Charisis), Gradel, James, Erdoğan Yeşilyurt.

Goller: Dk. 18 Zeidan, Dk. 37. Christiansen, Dk. 68 Moisander (Malmö), Dk. 30 James (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: Dk. 34 Robin Yalçın, Dk. 52 Gradel, Dk. 52 Goutas, Dk. 78 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), 38. Dk. Erdal Rakip, Dk. 83 Lamotey, Dk 86. Moisander (Malmö)

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