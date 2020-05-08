Malta, AB'nin İrini operasyonuna desteğini çekmeye hazırlanıyor

ROMA (AA) - Malta'nın, Avrupa Birliği’nin (AB) Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemek için kısa süre önce başlattığı İrini operasyonuna verdiği mali ve askeri desteği, düzensiz göç krizinde beklediği dayanışmayı görene dek geri çekeceği ileri sürüldü.



Malta’nın önde gelen gazetelerinden Times of Malta'nın hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Malta’nın İrini operasyonunda hem daha fazla askeri varlık göstermeyeceği hem de mali desteğin devamını veto edeceği konusunda Brüksel’i bilgilendirileceği belirtildi.



Malta hükümetinin bu tepkisinin, düzensiz göç krizinde AB’nin ve diğer üye ülkelerin dayanışma göstermemesine dayandığı ifade edilirken, Malta'nın AB düzensiz göç konusunda adım atmadan bu yeni yaklaşımını değiştirmeyeceği de kaydedildi.

Ayrıca haberde, Malta hükümetinin Brüksel’e gönderdiği resmi bildirimde, ülkenin benzeri görüşmemiş bir krizle ve orantısız göç akınıyla karşı karşıya olduğu, 2020'nin ilk çeyreğinde adaya göçmen gelişlerinde yüzde 438'lik artış yaşandığına dikkat çekildiği de aktarıldı.

- İrini operasyonu



AB, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) silah ambargosunun denetlenmesi için 31 Mart'ta "İrini" adı verilen bir operasyon başlatma kararı almıştı.



Operasyona, Yunanca "barış" anlamına gelen "İrini" ismi verilmiş, operasyonda hava, uydu ve deniz unsurlarından yararlanılacağı aktarılmıştı.



Operasyonun, Libya açıklarında gemileri denetlemesi ve yasa dışı petrol ticareti hakkında veri toplaması da bekleniyor.



Tuğamiral Fabio Agostini tarafından yönetilen ve karargahı İtalya'nın başkenti Roma'da olan operasyon, Libya'nın BM nezdinde meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac tarafından reddedilmişti.



Kaynak: AA