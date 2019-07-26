Malta’da 76 göçmen kurtarıldı

Malta Silahlı Kuvvetleri, Malta açıklarında devriye esnasında seyir halindeki botta bulunan 76 kaçak göçmeni kurtardı.

Malta açıklarında kuşatılan botta bulunan 76 göçmen Malta Silahlı Kuvvetlerince (AFM) kurtarıldı. Gana, Gine ve Güney Sudan'lı oldukları belirlenen 76 erkek göçmen kıyıya çıkarıldı. AFM, bir ay içerisinde ikinci kez kaçak göçmen taşıyan bir botu ele geçirdiklerini belirtti. Temmuz ayı başında ele geçirilen botta ise bir bebek dahil olmak üzere 44 göçmen bulunuyordu.

Kaynak: İHA