Malta'daki Türk kazazede, ambulans uçakla Türkiye'ye nakledildi
ROMA (AA) - Malta'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Cem Kofoğlu, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi.AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kofoğlu, 2 Mayıs’ta ikamet ettiği Malta’da motosikletiyle trafik kazası geçirerek, ciddi...
ROMA (AA) - Malta'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Cem Kofoğlu, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye’ye nakledildi.
AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Kofoğlu, 2 Mayıs’ta ikamet ettiği Malta’da motosikletiyle trafik kazası geçirerek, ciddi şekilde yaralandı.
Kofoğlu, tedavi sürecinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında Malta’da çok daha zorlu olacağından hareketle Türkiye’ye dönmek istedi.
Kofoğlu’nun talebi, Türkiye'nin Valetta Büyükelçiliği vasıtasıyla Sağlık Bakanlığına iletildi.
Sağlık Bakanlığı yetkililerin de talebini hızla işleme koyduğu 34 yaşındaki Kofoğlu, bu sabah erken saatlerde bakanlığa ait ambulans uçakla Malta'dan Türkiye'ye getirildi.
Vücudunda çok sayıda kırık bulunan Kofoğlu’nun yarın ameliyat edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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