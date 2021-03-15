Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?
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Malta veya resmî adıyla Malta Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, Orta Akdeniz'de yer alan, Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti. Malta takımadaları 3 büyük, 2 küçük adadan oluşur. Büyükleri: Malta, Gozo ve Comino. Takımadalar arasında en büyüğü olan Malta 237 km², Gozo 68 km² ve Comino 2 km² yüz ölçümüne sahiptir.
Malta'nın Başkenti?
“Valletta” şehri Malta'nın başkentidir.
Malta'nın Para Birimi Nedir?
“Malta Lirası” Malta'nın para birimidir.
Malta'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Malta'nın telefon alan kodu : + 356
Malta'nın Türkçe Ülke Telaffuzu
Malta
Malta'nın Türkçe Başkent Telaffuzu
Valletta
Malta'nın İngilizce Ülke Telaffuzu
Malta
Malta'nın İngilizce Başkent Telaffuzu
Valletta
Malta'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Valletta - Il-Belt Valletta
Malta'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Malta
Malta'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
Maltaca