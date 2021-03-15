Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

Malta veya resmî adıyla Malta Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, Orta Akdeniz'de yer alan, Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti. Malta takımadaları 3 büyük, 2 küçük adadan oluşur. Büyükleri: Malta, Gozo ve Comino. Takımadalar arasında en büyüğü olan Malta 237 km², Gozo 68 km² ve Comino 2 km² yüz ölçümüne sahiptir.

Malta'nın Başkenti?

“Valletta” şehri Malta'nın başkentidir.

Malta'nın Para Birimi Nedir?

“Malta Lirası” Malta'nın para birimidir.

Malta'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Malta'nın telefon alan kodu : + 356

Malta'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Malta

Malta'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Valletta

Malta'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Malta

Malta'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Valletta

Malta'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Valletta - Il-Belt Valletta

Malta'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Malta

Malta'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Maltaca

Malta'nın Bayrağı Nasıldır?