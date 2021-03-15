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Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

Malta'nın Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Malta'nın resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Malta hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

Malta veya resmî adıyla Malta Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, Orta Akdeniz'de yer alan, Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti. Malta takımadaları 3 büyük, 2 küçük adadan oluşur. Büyükleri: Malta, Gozo ve Comino. Takımadalar arasında en büyüğü olan Malta 237 km², Gozo 68 km² ve Comino 2 km² yüz ölçümüne sahiptir.

Malta'nın Başkenti?

“Valletta” şehri Malta'nın başkentidir.

Malta'nın Para Birimi Nedir?

“Malta Lirası” Malta'nın para birimidir.

Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

Malta'nın Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Malta'nın telefon alan kodu : + 356

Malta'nın Türkçe Ülke Telaffuzu

Malta

Malta'nın Türkçe Başkent Telaffuzu

Valletta

Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

Malta'nın İngilizce Ülke Telaffuzu

Malta

Malta'nın İngilizce Başkent Telaffuzu

Valletta

Malta'nın Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Valletta - Il-Belt Valletta

Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

Malta'nın Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Malta

Malta'nın Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

Maltaca

Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

Malta'nın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Malta'nın Bayrağı Nasıldır?

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