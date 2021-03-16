Malta'nın Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Malta'nınHaritadaki yeri, Konumu Nedir?
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Malta veya resmî adıyla Malta Cumhuriyeti, Güney Avrupa'da, Orta Akdeniz'de yer alan, Sicilya'nın güneyindeki adalar devleti. Malta takımadaları 3 büyük, 2 küçük adadan oluşur. Büyükleri: Malta, Gozo ve Comino. Takımadalar arasında en büyüğü olan Malta 237 km², Gozo 68 km² ve Comino 2 km² yüz ölçümüne sahiptir.
Malta'nın Nüfusu Kaç Kişidir?
Malta 493559 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 173. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,000063 olduğu görülmektedir.
Malta'nın Müslüman Nüfus sayısı 1000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,2 olarak rakamlara yansımıştır.
Malta'nın Yüzölçümü Kaçtır?
Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Malta'nın yüz ölçümü 316 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.
Malta'nın Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?
Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 316 km²
Malta'nın Haritadaki Yeri / Konumu