Malte Karbstein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Karbstein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malte Karbstein kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malte Karbstein ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Malte Karbstein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Karbstein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malte Karbstein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malte Karbstein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malte Karbstein 30 Ocak 1998 tarihinde Neuruppin şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malte Karbstein Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Karl M. Herzog Sportmanagement yapmaktadır. Malte Karbstein, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Malte Karbstein'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Malte Karbsteinboyu ve yaşı kaç

Malte Karbstein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malte Karbstein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Malte Karbstein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malte Karbstein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında E. Cottbus Alt.

1 Temmuz 2014 yılında E. Cottbus U17

1 Temmuz 2015 yılında E. Cottbus U19

1 Temmuz 2016 yılında Energie Cottbus

28 Ağu 2018 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2020 yılında K. Offenbach

15 Temmuz 2022 yılında Waldh. Mannheim

Malte Karbstein kimdir

Malte Karbstein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malte Karbstein şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

MSV Neuruppin (2006-2011), FC Energie Cottbus (2011-2016)

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Malte Karbstein nereli

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