Malte Kiilerich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Kiilerich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malte Kiilerich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malte Kiilerich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malte Kiilerich 16 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Malte Kiilerich Hansen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malte Kiilerich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Malte Kiilerich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Malte Kiilerich'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Malte Kiilerich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malte Kiilerich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Malte Kiilerich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malte Kiilerich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Midtjylland U19

2 Şubat 2015 yılında Brönshöj BK

30 Haziran 2015 yılında Midtjylland U19

10 Temmuz 2015 yılında Brönshöj BK

12 Temmuz 2016 yılında Hvidovre

1 Temmuz 2019 yılında AC Horsens

Malte Kiilerich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malte Kiilerich şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

B1908

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.