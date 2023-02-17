Malte Kiilerich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Kiilerich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Malte Kiilerich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Malte Kiilerich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Malte Kiilerich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Malte Kiilerich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Malte Kiilerich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Malte Kiilerich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Malte Kiilerich 16 Ekim 1995 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Malte Kiilerich Hansen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Malte Kiilerich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Malte Kiilerich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Malte Kiilerich'nin AC Horsens ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Malte Kiilerichboyu ve yaşı kaç

Malte Kiilerich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Malte Kiilerich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Malte Kiilerich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Malte Kiilerich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Midtjylland U19

2 Şubat 2015 yılında Brönshöj BK

30 Haziran 2015 yılında Midtjylland U19

10 Temmuz 2015 yılında Brönshöj BK

12 Temmuz 2016 yılında Hvidovre

1 Temmuz 2019 yılında AC Horsens

Malte Kiilerich kimdir

Malte Kiilerich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Malte Kiilerich şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

B1908

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Malte Kiilerich nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Son Haberler
Parfait Bizoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Bizoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Parfait Bizoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Parfait Bizoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gonzalo Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gonzalo Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tochi Chukwuani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochi Chukwuani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tochi Chukwuani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tochi Chukwuani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Besozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Besozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lucas Besozzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lucas Besozzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Çok Okunanlar
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Mahmur isminin anlamı nedir, Mahmur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Agon Mucolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Agon Mucolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vinicius Paulista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vinicius Paulista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mauricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mauricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları