Maltepe Başıbüyük'te akşam saatlerinde çıkan orman yangınıyla 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin 19 suçtan kaydı olduğu ve terör örgütü DHKP-C ve PKK bağlantısının bulunduğu öğrenildi.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde ormanlık alanda 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangına itfaiye ve orman ekipleri tarafından müdahale edildi. Yangın söndürme helikopteri ve uçağının da kullanıldığı müdahale çalışmaları sonucunda yangın 3 saate söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada 1 kişi olay yerinde gözaltına alındı. Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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İSTANBUL VALİLİĞİ BUGÜN ÇIKAN YANGIN İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Açıklamada, “Bugün saat 16:30 sularında Maltepe ilçemiz Başıbüyük Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına, İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve Orman Genel Müdürlüğünce sevk edilen 3 adet yangın söndürme helikopteri ve 1 adet yangın söndürme uçağıyla müdahale edilerek yangın kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır” ifadelerine yer verildi.