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  3. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruz

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruz

CHP’li Ali Kılıç’ın belediye başkanlığını yaptığı Maltepe’de istedikleri maaş zammını alamayan işçilerin greve başlaması nedeniyle ilçe genelinde çöpler sokaklarda kaldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Kılıç, ''Emekçilerimiz demokratik hakkını kullanıyor, saygı duyuyoruz.'' dedi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruz

Maltepe’de sokaklar çöp yığınına döndü. Maaş zammı isteyen belediye işçileri grev yaparak çöpleri toplamayı reddetti. 6 gündür süren kriz henüz bir sonuca bağlanamadı. 

İşçilerin grevi devam ederken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan açıklama geldi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruz

"DEMOKRATİK HAKKINI KULLANIYOR, SAYGI DUYUYORUZ"

CHP'li başkan, çöplerin kenarında yaptığı konuşmada, "Emekçilerimiz demokratik hakkını kullanıyor, saygı duyuyoruz. Biz de Maltepe’ye hizmet hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sendika ile görüşmelerimiz sürüyor. Hem halkımızı hem emekçilerimizi memnun edecek bir sonucu kısa sürede alacağız." şeklinde konuştu. 

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruzMaltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruzMaltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruzMaltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruz

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