Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç çöplerin yanında açıklama yaptı: Demokratik hak saygı duyuyoruz

Maltepe’de sokaklar çöp yığınına döndü. Maaş zammı isteyen belediye işçileri grev yaparak çöpleri toplamayı reddetti. 6 gündür süren kriz henüz bir sonuca bağlanamadı.

İşçilerin grevi devam ederken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan açıklama geldi.

"DEMOKRATİK HAKKINI KULLANIYOR, SAYGI DUYUYORUZ"

CHP'li başkan, çöplerin kenarında yaptığı konuşmada, "Emekçilerimiz demokratik hakkını kullanıyor, saygı duyuyoruz. Biz de Maltepe’ye hizmet hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sendika ile görüşmelerimiz sürüyor. Hem halkımızı hem emekçilerimizi memnun edecek bir sonucu kısa sürede alacağız." şeklinde konuştu.