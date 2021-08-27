Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!

Geçirdiği deniz kazasında hayatını kaybeden Yücel Kılıç'ın mezarı başında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın aile fertlerini toplayıp resim çekmesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşması sosyal medya da büyük tepkilere neden oldu.

Sosyal medya kullanıcıları CHP Maltepe Belediye Başkanı Alı Kılıç’ın bu davranışının Türk örf ve adetlerinde cenazelerde böyle bir paylaşımın hiç uygun olmadığını belirterek CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı eleştiri yağmuruna tuttular.