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  3. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!

23 Ağustos da CHP Maltepe Belediye Başkanı Alı Kılıç’ın yeğeninin Marmaris'te tatil yaptığı deniz de yaşanan talihsizlik nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yeğeninin mezarının başında fotoğraf çektirmesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşması büyük tepki çekti.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!

Geçirdiği deniz kazasında hayatını kaybeden Yücel Kılıç'ın mezarı başında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın aile fertlerini toplayıp resim çekmesi ve sosyal medya hesaplarından paylaşması sosyal medya da büyük tepkilere neden oldu. 

Sosyal medya kullanıcıları CHP Maltepe Belediye Başkanı Alı Kılıç’ın bu davranışının Türk örf ve adetlerinde cenazelerde böyle bir paylaşımın hiç uygun olmadığını belirterek CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ı eleştiri yağmuruna tuttular.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'tan tepki çeken paylaşım!

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