Maltepe Belediyesi sigortasız Afgan işçileri çalıştırıyor!

Maltepe Belediyesi’ne bağlı şirketlerde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi işçiler, 3 temizlik işçisinin de işten çıkarılmasının ardından başlattıkları eylemi sürdürüyor.

480 temizlik işçisi, iş bıraktı ve Cuma'dan itibaren mesaileri süresince belediye garajında toplandı.

İşçiler, toplu iş sözleşmesi hükümleri uygulanıp, işten çıkartılan arkadaşları geri alınıncaya kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıkladı. Bugün belediye önündeki eyleme temizlik bölümündeki işçilerle park-bahçeler, veterinerlik birimi ve yol bakım birimlerinden işçiler de katıldı.

SİGORTASIZ MÜLTECİ İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR

İşçilerin bu eylemini kırmak isteyen belediye sigortasız mülteci işçi çalıştırmaya başladı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde sigortasız çalışan işçi Afganistanlı olduğunu söylüyor. Türkçe bilmeyen işçinin görüntülerini sosyal medyada DİSK üyesi bir kişi paylaştı.

VIP MAKAM ARACI ALINMIŞTI

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, işçilerin grevine rağmen depreme karşı alınacak önlemler ve hasar tespit çalışmaları yapılırken VIP makam aracı alımı yapmıştı.

NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında 800 taşeron işçi CHP’li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın seçim öncesi kendilerine vermiş olduğu zam taahhüdünü yerine getirmediği gerekçesiyle grev başlattı. 24 saatlik grevde ilçe çöp yığınlarına teslim oldu. Aradan geçen 3 aylık süre içerisinde işçilerin haklarına yönelik hiçbir adım atılmadı. Ayrıca çok sayıda taşeron işçi işten çıkartıldı. Bunun üzerine yeni bir grev kararı alındı. Grev nedeniyle ilçe sakinleri çöp atacakları konteyner bulamadı.