Maltepe Belediyesinden Edirne ve Çanakkale’ye gezi

Maltepe Belediyesi, 4-15 Mart tarihleri arasında Edirne'ye, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü kapsamında da 19-29 Mart tarihleri arasında Çanakkale'ye tur düzenleyecek. Yaklaşık 3 bin kişinin katılması planlanan turlar için başvurular mahalle muhtarlıklarına yapılacak.

Maltepe Belediyesinin her sene gerçekleştirdiği Çanakkale gezileri bu yıl 19-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek gezide toplam 36 otobüsle 2 bine yakın Maltepeli, Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı topraklara götürülecek. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinden rehberler eşliğinde başlayacak gezi kapsamında Gelibolu Tarihi Yarımadası'ndaki savaş cepheleri, siperler ve zaferin yaşandığı yerler ziyaret edilecek. Vatandaşlar, Namazgâh ve Hamidiye Tabyası'nı, Seyit Onbaşı Anıtı'nı, Şahindere Şehitliği'ni, Çanakkale Şehitleri Anıtı'nı, Meçhul Asker Anıtı'nı, Yahya Çavuş Şehitliği'ni, 57. Piyade Alay Şehitliği'ni, Conkbayırı ve müzelerini de gezebilecek.

Maltepe Belediyesi, talepler üzerine bu yıl 4-15 Mart tarihleri arasında Edirne'ye de bir gezi düzenleyecek. Kültür turunda Balkanlar'ın en büyük nehirlerinden biri olan ve Türkiye ile Yunanistan sınırının bir kısmını oluşturan Meriç Nehri, Karaağaç'ın Lozan Antlaşması ile tekrar Türk topraklarına kazandırılmasının anısına dikilen Lozan Anıtı, diğer anıt ve şehitliklerle Lozan Müzesi, Mimar Sinan'ın ustalık eseri olan ve "UNESCO Dünya Mirası" listesinde de yer alan Selimiye Camii ve Külliyesi ziyaret edilecek.

18 mahalleden binlerce kişinin katılacağı gezi programları için başvurular muhtarlıklara yapılacak. Gezide vatandaşlara rahat etmeleri ve hiçbir sağlık sorunu yaşamamaları için belediye başkan yardımcıları, müdürler, görevliler ve sağlık personeli de eşlik edecek.

Kaynak: İHA