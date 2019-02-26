Maltepe Belediyesinden haciz iddiaları ile ilgili açıklama

Maltepe Belediyesinden, belediyeye ait arsaların tapularına haciz konulduğu ve imar planları onaylanan Başıbüyük, Gülsuyu ile Gülensu'daki vatandaşların tapularına kavuşamayacağı iddialarıyla ilgili yapılan açıklamada, "Tapularına kavuşmayı bekleyen binlerce vatandaşımızın önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Biliyoruz bu durum bir takım çıkar gruplarını ve siyasi çevreleri rahatsız ediyor" denildi.

Maltepe Belediyesi yazılı bir açıklama yaparak Maltepe Belediyesi ile ALTAŞ Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş. arasında, 2013 yılına dayanan borcun ödenmesine rağmen, dosyasının kapatılmamasından dolayı icra dairesi tarafından sehven gerçekleştirilen bir işlemin, kamuoyunda maksatlı bir şekilde çarpıtıldığını belirtti. Açıklamada İstanbul Anadolu 18. İcra Dairesi tarafından Maltepe Tapu Müdürlüğü'ne verilen dilekçede, "Borçlu tarafın iş bu borcundan dolayı, hacizlerin fekkine (kaldırılmasına) karar verilmiştir. Üzerine sehven konulan haczin iş bu dosyamıza şamil olmak üzere fekkine karar verilmiştir" denildi.

"Tapulan önünde hiçbir engel yok "

Söz konusu haczin Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu'da tapu almayı bekleyen binlerce vatandaşla ilgili olmadığını da belirten belediye yetkilileri, bazı basın yayın organları tarafından yalan ve çarpıtma haberlerle yaklaşan yerel seçimler öncesi siyasi menfaat sağlama amacı güdüldüğünü ifade edildi. Maltepe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Başıbüyük, Gülsuyu ve Gülensu halkı ile birlikte imar ve tapu sorununu 40 yıldır dayatılan çözümsüzlüğe son verip, çözüme kavuşturmamız bir takım çıkar gruplarını ve siyasi çevreleri rahatsız etti. Bu üç mahallemizde 50 bini aşkın vatandaşımız 40 yıldır imar ve tapu sorununun çözümü için mücadele etmiş, kimseye seslerini duyuramamış, 2014 yılında Ali Kılıç'ın göreve gelmesiyle birlikte ise imar ve tapu sorunu çözülmüştür. Tapularına kavuşmayı bekleyen binlerce vatandaşımızın önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Biliyoruz bu durum bir takım çıkar gruplarını ve siyasi çevreleri rahatsız ediyor. Yalan ve iftiralarla yaklaşan yerel seçim öncesi, halkımızla gerçekleştirdiğimiz mücadeleyi gölgelemek ve siyasi menfaat etmek isteyenlere, mahkemelerde yüce Türk adaleti, 31 Mart'ta da halkımız gereken cevap verecektir" denildi.

Kaynak: İHA