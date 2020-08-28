Maltepe D-100 karayolunda feci kaza! Otomobil yan yola uçup tıra çarptı

Maltepe D-100 karayolu Ankara istikametinde hızını alamayan bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yola uçup bir tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobilde 1’i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sabah saatlerinde Maltepe D-100 karayolu Ankara istikametinde yaşanan kazada aşırı hızlı olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yan yola uçup bir tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 2 kişiyi ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise olayla ilgili soruşturma başlattı.

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