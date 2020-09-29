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Maltepe D-100 Karayolunda feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü

Maltepe D-100 Karayolunda henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek seyir halinde olan başka bir otomobille çarpıştı. 2 sürücünün de yaralandığı korkunç kazada otomobillerde paramparça oldu.

Maltepe D-100 Karayolunda sabaha karşı yaşanan olayda sürücüsünün hakimiyeti kaybeden bir otomobil karşı yöne geçince karşı şeritten gelen başka bir araç ile çarpıştı. Ortalık savaş alanına döndüğü  trafik kazasında bir sürücü ağır yaralanırken diğeri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Korkunç kaza saat 05.40 sıralarında Maltepe, D-100 Karayolunda meydana geldi. Hollanda plakalı 46-SZ-RP araç sürücüsü Ömer D.(26) Ankara istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yöne geçerek Arif Y. kontrolündeki 34 KB 7529 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen iki otomobilden birisi olan Hollanda plakalı aracın içerisinde sıkışan genç sürücü polis ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Maltepe, D-100 Karayolunda feci kaza! Otomobiller hurdaya döndü

UZUN TRFAİK KUYRUKLARI OLUŞTU

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Durumunun ağır olduğu öğrenilen sürücüye müdahale devam ederken Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Arif Y. kazayı sıyrıklarla atlattı. Uzun trafik kuyruğunun oluştuğu kazada polis ekipleri ikinci bir kazanın meydana gelmemesi için tedbir alırken karayolunda iki yönde de trafik yaklaşık bir saat boyunca iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Okan Gül
Video Editörü


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