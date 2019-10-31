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  3. MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA SERVİS ARACI YAN DÖNDÜ: 2 YARALI (1)

MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA SERVİS ARACI YAN DÖNDÜ: 2 YARALI (1)

Maltepe D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan Beykoz Belediyesi personelini taşıyan servis midibüsü yan döndü.

MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA SERVİS ARACI YAN DÖNDÜ: 2 YARALI (1)

Maltepe D - 100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan Beykoz Belediyesi personelini taşıyan servis midibüsü yan döndü. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

Kaynak: DHA

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